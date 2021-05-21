Ülke ihracatının aksamaması için çağrıda bulundu!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ülke ihracatının aksamaması için ihracatçılara aşı önceliği tanınmasını istedi.

Balcıoğlu yaptığı açıklama da Türkiye ekonomisinin lokomotiflerin bir tanesi olan Kahramanmaraş’ta ihracatın artmasıyla birlikte düşüşlerin ve zaman kaybının yaşanmaması için ihracatçıların aşı olması gerektiğini söyledi.