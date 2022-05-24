Ülke ve Kahramanmaraş ekonomisine katma değer sağlanacak!

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ile Vat Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliği ve iyi niyet protokolü ile AB Yeşil Mutabakatı Kapsamında Enerji Verimliliği alanında AB Yeşil Mutabakatında önemli bir kalem olan enerji verimliliği konusunda üye işletmelerin farkındalığını sağlamak ve mevcut enerji kullanımlarındaki verimliliğin artırılarak karbon salınımının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, yeni nesil enerji yatırımlarında yeşil dönüşüme uyum sürecinde işletmelerdeki verimlilik artırıcı faaliyetlerde bulunularak Ülke ve Kahramanmaraş ekonomisine değer katmaları amaçlanıyor.

Yeni nesil enerji verimliliği ön etüt çalışması ve verimlilik artırıcı Proje Faaliyetlerinde bulunularak konu ile ilgili Yurt içi ve Yurt dışı finans kaynaklarının araştırılarak işletmelere yönelik fon, hibe, destek programları ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulacak işletmelere yönelik bilgilendirme amaçlı Seminer, Konferans vs. gibi ortak faaliyetler yürütülecektir.

KAGEGİK Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu AB Yeşil Mutabakatının önemine vurgu yaptı.