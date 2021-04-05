Ülkü Ocakları Başkanı Nar; Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz

Ülkü Ocakları Dursun Nar açıklamasında; Bu mısralar, Kahraman şehrimizin her bir ferdinin yüreğine nakış gibi işlediği bir sözdür. Bu sebeple, Kurtuluş Savaşında işgalci Fransız kuvvetlerine karşı topyekûn mücadele verilmiş ve bu mücadele 1925 yılında TBMM tarafından “İstiklal Madalyası” ile takdir edilmiştir. Bizim vatanperverliğimizin en net ifadesi de işte bu madalya verilirken ortaya çıkmıştır.

TBMM, Maraş’ta Milli Mücadeleye katılan fertlerin ismini istediğinde” Mücadeleye katılmayan tek bir fert yoktur” cevabı TBMM’ye bildirilmiş ve bunun üzerine madalyanın Maraş halkının tamamı adına şehre verilmesi kararlaştırılmıştır. Ecdadımızın bu amansız mücadelesi, azmi, kararlılığı, vatanseverliği, birlik ve beraberlik ruhu bizler için rehber olmuştur. Bizlerde Kahramanmaraş Ülkü Ocakları olarak; derdi vatan, sevdası bayrak, gayesi tam bağımsız güçlü bir Türkiye için mücadele eden gençler yetiştirme parolası ile hareket ediyoruz.

Bu topraklar bize atalarımızın en kıymetli mirasıdır. Bizlerde bu mirası bizden sonraki kuşaklara en güzel şekilde bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile Kahraman şehrimize İstiklal Madalyasının verilişinin 96. Yıldönümünde, bu madalyanın şehrimize verilmesinde emeği geçen şehitlerimizi ve ebediyete intikal gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, şükranlarımızı sunuyorum.

Bundan 96 yıl önce onlar bu toprakları düşmana çiğnetmedi. Bugün de bizler bu vazifenin birer neferi olarak buradayız. Hiç şüphe duymasınlar, 96 yıl sonra da bu topraklar aynı ruh ve inançla savunulmaya devam edecektir.