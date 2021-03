Ülkü Ocakları Başkanı Nar’dan Down Sendromu Günü mesajı

Dursun Nar, mesajında şunları dile getirdi: “Down sendromlular farkındalık günü münasebetiyle Türkoğlu İlçemizde bulunan Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edip öğrencilerimize hediyeler takdim ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek, her gün her an yanlarında olduğumuzu bildirdik. Bu kardeşlerimizin eğitim ve sağlık açısından bir fiil yanlarında olan değerli öğretmen ve çalışanların emeklerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz. Bugün vesilesiyle tekrar hatırlatırız; ‘Unutmayalım ki, gerçek dostlar kromozom saymaz.”