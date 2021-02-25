Ülkü Ocakları İl Başkanı değişti

Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Bizzat Kahramanmaraş'a gelerek Ülkü Ocaklarında düzenlenen program ile Dursun Nar'a başkanlık verildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Sosyal medyasındanda teşekkür etti. Yıldırım; "Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı’na Dursun Nar atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Hüseyin Kayış’a ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim."



