Ülkü Ocakları, Türkeş’in ölüm yıl dönümünde polislere helva ikram etti
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 24’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla polis noktalarında nöbet tutan emniyet personellerine helva ikramı yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2021, 09:50
4 Nisan 1997 yılında hayata gözlerini yuman MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş, vefatının 24’üncü yılında ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle dualarla anılırken, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’da farklı ve güzel bir etkinliğe imza attı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ve yönetimi, Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle kent genelinde polis noktalarında nöbet tutan emniyet personellerine helva ikramında bulundu. Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada; “Şehrimizin girişinde ve şehir merkezinde bulunan polis uygulama noktalarını gezerek, gecesini gündüzüne katan, Türk Milletinin iç güvenliğin sağlayan yiğit polislerimize helva ikramında bulunduk” ifadelerine yer verildi.
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