Ulu Çınarlar Özel Öğrencilerle Buluştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri’nde anlamlı bir buluşma gerçekleşti. 125.Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu’nun özel öğrencileriyle buluşan ulu çınarlar, çini atölyesindeki marifetlerini gösterdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Toplamda 4 farklı branşta eğitim alan 65 yaş üzeri vatandaşlar, 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çini atölyesinde düzenlenen programda yaşlılar, eğitimlerde öğrendikleri becerilerini ‘özel torunlarına’ da gösterdi. Etkinlikte, ulu çınarla birlikte önlüklerini giyerek çini sanatıyla çeşitli materyaller tasarlayan özel gereksinimli öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.
Birbirlerinden Güç Aldılar
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün burada çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz workshopta ileri yaştaki kursiyelerimiz ve özel gereksinimli öğrencilerimiz buluştu. Birbirlerinden güç ve destek aldılar, ciddi bir motivasyon kazandılar” ifadelerini kaydetti. 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri ise düzenlenen etkinliğin öğrenciler için son derece faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.
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