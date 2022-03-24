Ulu çınarlar unutamayacakları bir gün yaşadı!

Kültür park etkinlik alanında düzenlenen programda yaşlılara bazlamalar ikram edilerek birbirinden güzel şarkı ve türküler dinlettirildi.

Ardından güzel sanatlar lisesi öğrencilerinden oluşan grubun söylediği şarkılarla yaşlılar oyunlar oynayarak unutamayacakları bir gün yaşadı.

Burada bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen belediye olarak her zaman ve her koşulda ulu çınarların hizmetinde olduklarını ifade etti.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da dolu dolu bir programla yaşlılar için çok güzel bir hafta geçirdiklerini dile getirdi.