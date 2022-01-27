Ulu Çınarların Yemekleri Eksik Edilmiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi örnek sosyal belediyecilik uygulamaları ile yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) hizmetleri kapsamında her gün yüzlerce vatandaşa sıcak yemek hizmeti sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi mutfaklarında 65 yaş üzeri vatandaşların günlük kalori ihtiyacına yönelik olarak ustalar tarafından hazırlanan yemekler, steril ortamlarda paketlenerek vatandaşlara teslim ediliyor. Yaşlı vatandaşlar ise sağlanan hizmetten memnun. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü günlerde de kapılarının çalınması ve ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıyla ulu çınarlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade ederek, ekipleri dualarla uğurluyor.

78 Bin Hizmet Sağlandı

Yaşlı vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması için sunulan muhtelif türden hizmetlerin sayısı 2021 yılında 78 bin 528 olarak gerçekleşti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bu hizmetlere ise Kültür Park’ta bulunan Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi’ne (YADES) bizzat, ya da 0344 223 10 75 çağrı hattından telefonla müracaat edilebiliyor.