Ulusal ve uluslararası boyutta tekstil sektörünü temsilcileriyle buluşturdu

Açılışın ardından 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'de Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna Turagay, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı Sn. Veysi Kaynak, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sn. Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Hayrettin Güngör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sn. İsmail Gülle, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Sn. Ahmet Öksüz'ün katılımı ile KMTSO ’da gerçekleştirildi.

Programların ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu katılan herkese teşekkür ederek açılışlarla veremli bir gün geçirdiklerini söyledi.