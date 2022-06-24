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Uluslararası Dijital Yetkinlik Çalıştayı Gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş Teknokent’te “Education 4.0 for Youth” Projesi Kapsamında Uluslararası Dijital Yetkinlik Çalıştayı Gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 24.06.2022, 19:35
Uluslararası Dijital Yetkinlik Çalıştayı Gerçekleştirildi!

Kahramanmaraş Teknokent’in yürütücüsü olduğu “Education 4.0 for Youth” projesi kapsamında Uluslararası Dijital Yetkinlik Çalıştayı 21 Haziran 2022 tarihinde Kahramanmaraş Teknokent’te gerçekleştirildi. Çalıştaya, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, KSÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin, İstiklal Üniversitesi Türkoğlu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gök, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Kadir Ünsal, akademisyenler, Education 4.0 for Youth projesi ortaklarının temsilcileri, öğretmenler, üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan çalıştayda, Kahramanmaraş tanıtım filmine KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül’ün flütü ile Maraş Türküleri eşlik etti.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak’ın dijitalleşmenin önemini anlatan açış konuşmasının ardından KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş da çağrılı konuşmacı olarak Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dijital yetkinlik seviyeleri ile ilgili konferans verdi.

Prof. Okumuş, projenin hedef kitlesi olan öğretmen ve öğrencilerin dijital yetkinlik seviyeleri üzerine yapılan araştırmaları değerlendirdikten sonra öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini problem çözümü ve üretkenlik için kullanamadıklarını belirtti.

Çalıştay kapsamında gerçekleşen dijital yetkinlik panelinde ise; Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arif Selim Eren’in moderatörlüğünde sektörden uzman isimler yer aldı. Kahramanmaraş Teknokent’te faaliyet gösteren Askon Danışmanlık firmasından Burak Günal, yaptığı sunumda dijital yetkinlik ile ilgili yürütülen TÜBİTAK TÜSSİDE programları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dijital dönüşümü “Bir sorunun veya bir eksiğin giderilmesinde teknolojik çözümlerin kullanılması ve iş akışının, iş akış şeklinin ve kültürün değişmesi” olarak tanımlayan Günal, işletmelerin nasıl dijital dönüşüm gerçekleştirebilecekleri konusunda önerilerde bulundu.

Kahramanmaraş Teknokent A.Ş ortaklarından Arıkan Mensucat firmasından Harun Bilginer, dijital yetkinlik konusuna özel sektör ve Kahramanmaraş sanayisi açısından yaklaşarak teknoloji ve dijitalleşmenin endüstri için önemine değindi. Üretimde yaşanan sorunların çözümü ve ihtiyaçlar için dijitalleşmenin artık bir alternatif değil zorunluluk olduğunu belirten Bilginer, sektörel tavsiyelerde de bulundu. Panelde son olarak söz alan Kahramanmaraş Teknokent’te faaliyet gösteren Arneca Teknoloji firmasından Ahmet Akkök, B2B yazılımları ve işletmelerin dijital yetkinlikleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Özel yazılımların işletmeler açısından önemini vurgulayan Akkök, işletmelerin ayakta kalabilmek için yazılımlardan faydalanmaları gerektiğini belirtti. Panel, soruların cevaplanması ve konuşmacıların öğrencilere ve sektör çalışanlarına verdikleri tavsiyelerle son buldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda, proje ortağı ülke sunumları gerçekleştirildi. Letonya, Romanya, Slovenya ve Yunanistan’dan gelen katılımcılar yaptıkları sunumlarda ülkelerini ve ülkelerindeki COVID-19 sonrası dijital yetkinlik durumları ile ilgili katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Çalıştay lise öğrencisi Batuhan Boynueğri’nin öğrenci perspektifinden dijital yetkinlik ve eğitim sisteminin ihtiyaçlarını değerlendirmesi ile devam etti. Programda son olarak Nuri Pakdil Bilim Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Cevdet Üstün, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere çevrimiçi eğitim için oluşturduğu Öğretmen Bilişim Ağı platformunu ve içeriklerinden örnekleri tanıttı.

#Uluslararası Dijital #Kahramanmaraş #Teknokent
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