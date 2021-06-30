Uluslararası Edebiyat yolu bisiklet yarışında geri sayım başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı” hazırlıkları tamamlandı. 3 - 4 Temmuz arasında kentin tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinliğe, 4 kategoride 20 ülkeden 250 yarışmacı katılım sağlayacak. Toplamda 100 kilometrenin üzerinde bir güzergahın takip edileceği yarışmada seyredilecek güzergah etkinliğe hazırlandı. Bu kapsamda, 3 Temmuz Cumartesi günü Ulu Camii önünden start alacak “Germanicia Grand Prix” Madalyalı Kavşak üzerinden Andırın eski yolunu takip ederek Edebiyat Yolu’nabağlanacak.4 Temmuz Pazar günü “Kahramanmaraş Grand Prix” adlı yarışta ise Ulu Camii önünden hareketle Yeşilyöre üzerinden Türkoğlu güzergahı takip edilecek. Her iki yarışın da Büyükşehir Belediyesi önü Milli İrade Meydanı’nda final yaparak tamamlanmış olacak.

Yarış Programı Belirlendi

3 Temmuz Cumartesi günü Germanicia Grand Prix’te ilk olarak kadın sporcuların yarışı gerçekleştirilecek. Saat 8.30’da Ulu Camii önünden start alacak yarış 12.00’da Büyükşehir Belediyesi önü Milli İrade Meydanı’nda sonlanacak. Erkekler kategorisinde yarışacak sporcular ise 14.30’da başlayacak yarışı 154 kilometrelik rota sonrası 18.00’da aynı noktada tamamlayacak. 4 Temmuz Pazar günü ise kadın sporcularla 8.30’da başlayarak 11.30 da sonlanacak yarış 97 kilometrelik bir güzergâhta gerçekleşecek. Erkek sporcular ise 156 kilometrelik parkura 14.30’da çıkarken 18.00’da bitiş çizgisinde buluşacak.

Parklanma İçin Alternatif Güzergâh Uyarısı

Gerçekleştirilecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması kapsamında şehir merkezindeki bazı noktalarda parklanma için alternatif güzergâhların kullanılması isteniyor. Bu kapsamda park yasağı 3 Temmuz Cumartesi günü Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak güzergâhlarında gidiş geliş istikametlerini kapsıyor. 4 Temmuz Pazar günü ise Ulu Camii - Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Azerbaycan Bulvarı - Madalyalı Kavşak - Kayseri Çevre Yolu - Kılavuzlu Kavşak - Aksu Işıklar hattında araç park edilmemesi önem arz ediyor. Yapılan açıklamada, “Sürücülerimiz araçlarını bölgedeki diğer cadde ve sokaklar ile Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki otoparklara park edilebilir" ifadeleri kullanıldı.