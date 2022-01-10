Uluslararası Hafızlık ve Eğitim Merkezi hayırlı olsun
Kahramanmaraş Uluslararası Hafızlık ve Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu kıymetli eser şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 14:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Hafızlık ve Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Kahramanmaraş Hayrat Vakfı tarafından hayata geçirilen 250 kişi kapasiteli tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Güngör, “İslam’la müşerref olan aziz milletimiz, ümmetimize, tüm gönül coğrafyamıza eser üretmeye devam ediyor. Ecdadımız binlerce yıl İslam alemi için çok kıymetli işler ortaya koydu, onları rahmetle minnetle anıyoruz. Bu kıymetli eser de inşallah tüm İslam alemi için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi. Tören, Kahramanmaraş Hayrat Vakfı Temsilcisi Feridun Işıklı’nın konuşmasının ardından dualarla devam etti.
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