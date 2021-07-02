Uluslararası heyecanı hep birlikte yaşayacağız

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı” heyecanı yaklaşıyor. 3 Temmuz Cumartesi (yarın) başlayacak uluslararası etkinliğe vatandaşları da davet eden Başkan Hayrettin Güngör: “Kahramanmaraş’ımızda yarın 20 ülkeden 250 sporcu yarışacak. Şehrimizin tarihi ve turistik bölgelerinde bisiklet süreceğiz. Uluslararası sporcularımızın katılacağı yarışma heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu spor şöleninin bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Pedallayabilecek

Her iki gün de Ulu Camii önünden başlayacak yarışmalara sivil katılım sağlanabilecek. Vatandaşlar, kendi bisikletleriyle Ulu Camii ve Madalyalı Kavşak arasında belirlenen güzergâhı takip ederek yarışma heyecanına ortak olabilecek. Sporcuların start almasının ardından hareket edecek bisikletli vatandaşlar, Madalyalı Kavşak’tan belirlenen başlangıç noktasına geri dönecek.

Yarış Programı Bu Noktalarda!

3 Temmuz Cumartesi günü Germanicia Grand Prix’te ilk olarak kadın sporcuların yarışı gerçekleştirilecek. Saat 8.30’da Ulu Camii önünden start alacak yarış 12.00’da Büyükşehir Belediyesi önü Milli İrade Meydanı’nda sonlanacak. Erkekler kategorisinde yarışacak sporcular ise 14.30’da başlayacak yarışı 154 kilometrelik rota sonrası 18.00’da aynı noktada tamamlayacak. 4 Temmuz Pazar günü ise kadın sporcularla 8.30’da başlayarak 11.30 da sonlanacak yarış 97 kilometrelik bir güzergâhta gerçekleşecek. Erkek sporcular ise 156 kilometrelik parkura 14.30’da çıkarken 18.00’da bitiş çizgisinde buluşacak. Yarışmalar Büyükşehir Belediyesinin https://www.youtube.com/buyuksehirkahramanmaras adresi üzerinden erişilebilen Youtube ve https://www.facebook.com/buyuksehirkahramanmaras adresi üzerinden erişilebilen Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.