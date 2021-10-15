Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat günleri başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin başlamasına sayılı günler kaldı. 18 Ekim Pazartesi gününden 22 Ekim Cuma’ya kadar şehrin onlarca noktasında düzenlenecek etkinliklerle bu yıl da şiir ve edebiyatın nabzı Kahramanmaraş’ta atacak. Dünya edebiyatından birçok simanın da yer alacağı etkinliklerde, 15 ülkeden yazar ve şairler, 5 gün boyunca 100’e yakın etkinlikle sanatseverlerle buluşacak. Serdar Tuncer, İhsan Fazlıoğlu, İsmail Altunsaray, Mustafa Çiftçi gibi ünlü isimlerin konuk olacağı etkinlikler kapsamında, yazar - okur buluşmaları, konferans ve söyleşiler, konserler, şiir geceleri ve tiyatrolar ile şehirde kültür sanat rüzgârı esecek.

Yazarlar Okullarda Etkinlikleri

Etkinlik takvimine ilişkin Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ta 15 farklı ülkeden şair ve yazarın katılımıyla 100’e yakın etkinlik gerçekleştireceğiz. Söyleşiler, açılış etkinliği ve konferansları içeren ilk gün, Yazarlar Okullarda adlı etkinliklerimizle başlayacak. Dünyanın farklı yerlerinden gelen yazar ve şairler bu etkinlikle etkinlik süresince şehrimizdeki muhtelif bölgelerde yer alan 20 okulumuzda öğrencilerimizle buluşacak. 18 Ekim Pazartesi günü Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 13.30’da gerçekleştirilecek Açılış ve Yarışmalar Ödül Töreni’nin ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde usta yazarların katılımıyla konferanslar düzenlenecek” bilgisi aktarıldı.

Serdar Tuncer İle Şiir Gecesi

Etkinlikler kapsamında 18 Ekim Pazartesi günü ‘Şiir Gecesi’ düzenleneceği de belirtilerek, “Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, 20.00’da başlayacak etkinlikte Serdar Tuncer’in de katılımıyla Şiir Gecesi düzenlenecek. Yurt için ve yurt dışından değerli şair ve yazarların da yer alacağı programda Kahramanmaraşlı sanatçıların eserleri seslendirilecek” denildi.

İhsan Fazlıoğlu Okurlarıyla Buluşacak

Âşık Mahzuni Şerif, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre gibi Türk Edebiyatı’nın temel taşlarının da anılacağı etkinliklerin 5 gün boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, “18 Ekim Pazartesi günü 18.00’da, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde Bilim Tarihçisi - Yazar Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nu konuk edeceğiz. 19 Ekim’de ise KSÜ Avşar Kampüsü’nde 15.00’da düzenleyeceğimiz etkinlikte, İhsan Fazlıoğlu İle Üniversite Öğrencileri buluşması gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Tiyatro ve Konser Etkinliği

Etkinlikler kapsamında tiyatro ve konser etkinliğinin de sanatseverlerle buluşturulacağı belirtilerek, “19 Ekim Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da ‘Aşk ile Yoldaş’ adlı tiyatromuz seyirciyle buluşacak. 20 Ekim Çarşamba günü ise 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sanatçı İsmail Altunsaray’ın ‘Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a Türküler’ konseri düzenlenecek” açıklamalarında bulunuldu.

İki Kardeş Şehrin Hikâyesi Anlatılacak

Açıklamanın devamında ise özel bir etkinliğin de düzenleneceği vurgulanarak, “21 Ekim Perşembe günü saat 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İki Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş - Trabzon adlı özel oturum düzenlenecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun anlatımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, iki şehrin kadim bağları masaya yatırılacak. Kahramanmaraş-Trabzon Fotoğrafları Sergisi ile devam edecek özel oturum sonrası, ‘Bir Kemençe, Bir Bağlama: Bir Kahramanmaraş Bir Trabzon Türküsü’ konseri de verilecek” cümleleri kullanıldı.

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Sahibini Bulacak

Takvim süresince İhsan Fazlıoğlu, Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Mustafa Çiftci, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi birçok usta ismin ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, “22 Ekim Perşembe etkinliğimizin son gününde ise Kapanış ve Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri töreni gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek etkinlikte, birçok ödül sahibiyle buluşturulacak” bilgisi aktarılırken etkinlik takvimine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.kmedebiyatgunleri.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtildi.