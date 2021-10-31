Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na ünlü yazarlar ve şairler katılım sağladı

Özellikle ilk dört günde 100 binden fazla misafiri ağırlayan fuara yazarların yorumları ise olumlu oldu.

Fuara katılım sağlayan yazarlardan birisi olan ve 50’ye yakın kitap çıkaran Halit Ertuğrul, Aksu Haber’e fuarı değerlendirdi.

Yazmış olduğu kitaplardan da bahseden Ertuğrul şöyle devam etti.

Kitap ve Kültür Fuarı’nda yazarlarla okuyucuları buluşturan Büyükşehir Belediyesi öte yandan söyleşi ve imza günleri de düzenledi.

Bu kapsamda Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu’da sevenleriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından sevenleri için kitaplarını imzaladı.