Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 7’incisi Düzenlenen Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı açılışının ikinci gününde de Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı.

7’den 70’e Birçok Sanat Severin Uğrak Noktası Olan Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı Misafirlerini Bu Yılda Ağırlamaya Devam Ediyor.

Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarında 100’ün Üzerinde Yayınevinin Binlerce Eseriyle Okuyucularla Buluşacağı Etkinliklerle Birbirinden Değerli 24 Yazarı Ağırlayacak.

Bölgeye Hitap Eden Fuar 31 Ekim Pazar Gününe Kadar Binlerce Kişiyi Misafir Edecek.