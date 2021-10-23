Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı’na yoğun ilgi!
Fuar, 31 Ekim Pazar Gününe Kadar ziyaret edilebilecek
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 17:02 23.10.2021, 17:33
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl 7’incisi Düzenlenen Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı açılışının ikinci gününde de Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı.
7’den 70’e Birçok Sanat Severin Uğrak Noktası Olan Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı Misafirlerini Bu Yılda Ağırlamaya Devam Ediyor.
Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarında 100’ün Üzerinde Yayınevinin Binlerce Eseriyle Okuyucularla Buluşacağı Etkinliklerle Birbirinden Değerli 24 Yazarı Ağırlayacak.
Bölgeye Hitap Eden Fuar 31 Ekim Pazar Gününe Kadar Binlerce Kişiyi Misafir Edecek.
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Konyaspor
|10
|17
|6. Karagümrük
|9
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Kayserispor
|10
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|18
|5. Erzurumspor
|9
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|8
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Brentford
|8
|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|8
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|9
|7
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2
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