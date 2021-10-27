Uluslararası ticaret elçileri projesi!
Kahramanmaraş’ın uluslararası ticaret elçileri projesi lansmanı KMTSO meclis salonunda yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 17:18 27.10.2021, 17:25
Proje kapsamında KSÜ ‘de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş’ın ticaret hacmi KMTSO yönetim kurulu üyeleri tarafından anlatıldı.
İlk olarak KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın Türkiye ve dünya pazarındaki yeri hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can üniversite olarak projeye tam destek verdiklerinin altını çizdi.
KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ile Fatih Dinçer de tecrübelerini anlatarak proje hakkında öğrencilere bilgiler verdiler.
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