Ünal, 12 şubat etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş’a geldi

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, 102 yıldan beri coşkuyla kutlanan 12 Şubat'ın ecdattan miras kalan büyük bir duygu olduğunu söyledi.

Ünal, Maraş'ta verilen destansı mücadelenin kahramanlarının o gün yaşadığı duygunun iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"O halde şu soruyu sormamız gerekiyor biz hangi duyguyu yaşatmak istiyoruz? O duygu nedir? Penceresinden kaledeki Türk bayrağının indirildiğini gördüğünde Kısakürekzade Mehmet Ali Bey, Alem-i İslam'a Hitap'ı kaleme almadan önce hangi duyguları hissetmişti? Çakmakçı Sait, kurşunun üzerine gövdesini atarken, hiçbir şekilde küçücük bir şüphe duymadan ölüme yürürken hangi duyguyu hissetmişti? Sütçü İmam silahına davrandığında hangi duyguyu yaşıyordu? Ali Sezai Efendi, Rıdvan Hoca ve şehir işgal altındayken 'Burada duramam.' deyip şehrine koşan Aslan Bey hangi duyguyu yaşıyordu? Bu sorunun cevabı çok kıymetli. Çünkü biz 102 yıldan beri bu duyguyu yaşatmak için bu kutlamaları tertip ediyoruz. Yaşatmak istediğimiz duyguyu çok iyi tanımamız gerekiyor. O duygu bağımsızlığa olan aşkımızdı. O duygu bayrağımıza sevdamızdı. O duygu, Türk'ün bu topraklarda bin yıldan beri boyun eğmeyen, baş eğmeyen dik duruşunun adıydı. O duygu cesaretti, onurdu, vakardı, bir kimsenin, bir milletin, bir ülkünün imanın kavgasıydı. O yüzden biz aslında her 12 Şubat’ta bu kahramanları hatırlarken aslında o kahramanların duygusunu hatırlıyoruz."