Ünal: “Afşin’e yeni bir hastane yapıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal beraberinde milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin coşkun aydın, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve beraberindekilerle birlikte Afşin Rabia parkında yapılan bayramlaşma programına katıldı.

Rabia parkındaki lavanta bahçesini gecen Ünal ve beraberindeki heyete, Belediye Başkanı Mehmet fatih güven tarafından bilgi verildi.

Görsel güzelliğin içinde objektiflere poz verildi.

Belediye Başkanı Güven, Rabia Parkı ve yaşam merkezinin oluşturulmasına katkı sağlayan Ünal’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ciddi bir ekonomik getirisi olan lavanta üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için emek veren Güven’e teşekkür etti.

Yerel yönetimlerle hükümetin bir arada çalışması sonucunda ortaya güzel çalışmaların çıktığını belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mehmet Fatih Güven’in hükümetin desteği ve kendi tecrübeleri ile Afşin’in çehresini değiştirdiğini söyledi.

Afşin’in önemli yatırım ve hizmetlerle gelişimini sürdürdüğünü belirten Ünal, ilçeye yeni bir hastane yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir koordinasyonla çalışıldığını belirten Ünal, Büyükşehir kanunuyla birlikte ilçelerin hep birlikte gelişmeye başladığını ifade etti.

Hayal gibi görülen birçok hizmete imza atıldığını belirten Ünal, başta eğitim olmak üzere birçok alanda Afşin’in ihtiyacının giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Ünal konuşmasının son bölümünde, vatandaşlara çağrı yaptı.