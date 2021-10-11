Ünal: “Aksu TV’nin yayın hayatında 14. yılını tebrik ediyorum”
14 yıl önce Yener Ailesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Aksu TV, bugün itibarıyla birbirinden güçlü isim ve programlarıyla yeni yayın dönemine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.10.2021, 14:47 11.10.2021, 17:51
Güçlü yayın ağı ve öz verili çalışmalarıyla her yıl çıtayı daha da yükselterek izleyicisiyle buluşan Aksu TV, yeni yayın döneminde de birçok sürpriz program ile hem Kahramanmaraş’a hem de ülke geneline hitap ediyor.
Ülke ve Kahramanmaraş siyasetinin önemli ismi AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal yeni içeriklerle 14.yeni yayın dönemine başlayan Aksu TV’ye hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti.
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