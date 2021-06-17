Ünal, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği ziyaret ederek istişarelerde bulundu!

Ünal ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek projeler hakkında yapılan sunumları dinledi.

Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u da makamında ziyaret eden Ünal burada kent genelinde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler aldı.

Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan valilik meydan projesinin çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak kente nefes aldıracağını belirtti.