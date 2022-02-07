Ünal, gençlerin sorularını cevaplayarak onlarla birlikte türküler söyledi
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Heyecan Kafe de düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 14:37 07.02.2022, 16:01
Ak Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği gençlik buluşmasına Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşmacı olarak katıldı.
Ünal, burada gençlerin soruları cevaplayarak onlarla birlikte türküler söyledi.
Öte yandan programa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay ve partililer de katıldı.
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