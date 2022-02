Ünal, iki günlük programını Aksu Haber’e değerlendirdi!

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, program ziyaretlerinin en sonunu gençlere yaptığını söyleyerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la yaşanan telefon görüşmesinin detaylarını da anlattı.



Geniş verimli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ünal, konuşmasına şöyle devam etti;



“Geniş verimli çalışmalar yürüttük. Dün çarşıya esnafımızla beraberdik hem piazza'da hem Kapalıçarşı'da esnaflarımızı dinledik. Bugün sabahleyin de esnaf odaları seçimlerinde seçimleri kazanan başkanlarımızla onları dinledik onlara hayırlı olsun dedik. Yine bugün biliyorsunuz Kahramanmaraş’ımızda dünya şalvar güreşi şampiyonası vardı. Bugün ona da iştirak ettik hem Etnospor Genel Başkanı Sayın Bilal Erdoğan da buradaydı. Şimdi de gençlerimizle buluştuk, güzel bir gençlik buluşması yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da telefon bağlantısıyla gençlik buluşmamıza katıldı. Gençlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun demek istiyorlardı biz de Cumhurbaşkanımıza aslında gençlerimizin bu geçmiş olsun temennilerini bir video ile ilettik. Bunun üstüne Cumhurbaşkanımız gençleri aradılar. Cumhurbaşkanımız gençlerle ve güzel bir sohbet ettiler o da son derece güzel oldu.



Hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda heyecan yerinde belediye başkanımız, milletvekillerimiz bütün AK parti teşkilatları vali bey ile de konuştuk sayın valimiz her bir vatandaşımızın yanında olmaya her bir ihtiyaç sahibine ya da sorun ve sıkıntı yaşayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya büyük bir dikkat büyük bir Özen önem gösteriyoruz. Ben hem sayın valimize hem büyükşehir belediye başkanımıza ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ı son derece iyi gördüm İnşallah önümüzde bu sıkıntılı sürecin kısa sürede bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sona ereceğine inanıyoruz” Muhabir: Gökhan Çalı