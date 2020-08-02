Ünal: “Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ekim ayında tamamlanacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal Göksun Belediyesi’nde yapılan programa katıldı. Yeni belediye binasını da gezen Ünal, Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 2020 ekim ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2020, 18:58 02.08.2020, 20:10
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal beraberinde milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş  ve beraberindekilerle birlikte Göksun Belediyesi’nde yapılan bayramlaşma programına katıldı.

Yeni belediye binasını da gezen Ünal, Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 2020 Ekim ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Ziyarette Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın tarafından, yatırım ve belediye çalışmaları hakkında bilgi sunuldu.

Yeni belediye binasını da inceleyen Ünal burada yaptığı açıklamada, Göksun’un çok işlevli bir belediye binasına kavuştuğunu söyledi.

Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göksun belediye binası uzunca bir süreden beri sayın başkanın da emeği ile yükselen hem büyükşehir belediyesinin diğer taraftan ilçenin de ihtiyaçlarını karşılayacak mesela tapu müdürlüğü, Göksu’ndaki vatandaşlarımızın hem yerel yönetimler le hem de hükümetle ilgili bütün iş ve işlemlerini takip edeceği bir bina oldu son derece güzel bir bina oldu o yüzden tebrik ediyorum başkanı, ön tarafında düzenliyor orada ise dere yatağı ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyor. Göksun’umuzda aynı zamanda 2 okul tamamlandı yurt yapımı bitti çocuklarımız yerleşti. Milletvekillerimiz ve büyük şehir belediye başkanımız, il başkanımız ve ilçe başkanımız ile birlikte eksik kalan bir şey var mı bunların takibi açısından  son derece verimli bir görüşme yaptık. Göksun ilçemiz bütün yolların kavşağında ve önümüzdeki 20 yıl biz Göksu’nun çok ciddi bir gelişme ve büyüme göstermesini bekliyoruz, dolayısı ile Göksun’la ilgili planlamaları yaparken günlük yıllık  planlamalar yapmıyoruz 20 yıllık 50 yıllık projeksiyonlarla bu planlamaları yapıyoruz. Aynı zamda Afşin Elbistan ilçelerimizin de yine bu koordinasyon içerisinde düşünüldüğünde hem büyük şehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve Ekinözü ve Nurhak bu 5 ilçenin merkezle bağını daha da güçlendirmek bir taraftan da bu ilçelerimize yatırım getirmek bizim en büyük hedefimiz.  Çünkü kaçınılmaz olarak önümüzdeki 20 , 50 yıl  ilçelerimiz büyürken genişlerken istihdam  politikalarının da ona göre gelişmesi gerekiyor.  Gençlerimizin işsiz kalmaması gerekiyor.  İnşallah önümüzdeki süreçte 5 ilçemizi Kahramanmaraş’ımızla yakınlaştırmayı planlıyoruz.”

 Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 2020 Ekim ayı içinde tamamlanacağını belirten Ünal: “Kahramanmaraş-Göksun yolu Ekim ayında inşallah tamamlanmış olacak.  bir taraftan da Göksun-Afşin-Elbistan yolunu da tamamlıyoruz. Kahramanmaraş’tan Goksun’a Afşin’e Elbistan’a bir saat içerisinde dolaşabileceğiz buda ciddi bir avathj sağlayacak” ifadelerini kullandı

#Mahir Ünal #Göksun #KahramanmaraşGöksun karayolu #aksu tv haber
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