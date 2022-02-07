Ünal, “Kahramanmaraş’ımızda böyle bir turnuvanın gerçekleşmesinde son derece mutluyuz.”
Kurtuluş mücadelesinin 102. Yılı dolayısıyla büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonayı AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı takip etti.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 12:33
Merkez spor kompleksinde yapılan müsabakalarda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kahramanmaraş’ımızda böyle bir turnuvanın gerçekleşmesinde son derece mutluyuz.” dedi.
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