Ünal, projenin ne zaman tamamlanacağını açıkladı!

Kavşaktaki çalışmaların yakından takipçisi olan Grup Başkanvekili Ünal, beraberindeki heyetle birlikte planlamalar için karayolları bölge müdürlüğü ve müteahhit firma ile görüşerek proje hakkında bilgiler aldı.

Yapımının tamamlanmasıyla birlikte şehrin en büyük trafik sorununu ortadan kaldıracak projenin ödenek sorununun ortadan kaldırıldığını söyleyen Ünal, “3 ay içerisinde trafiğin bir kısmı alt yoldan gidebilecek yılsonu itibariyle de projenin tamamlanması hedefleniyor.” dedi.

Konuşmasının devamında gündemi değerlendiren Ünal, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Karabağ’da artık bir oyun kurucu olduğunu söyledi.