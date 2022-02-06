Ünal, tarihi kapalı çarşı da esnaf ziyaretinde bulundu!

Başkanvekili Mahir Ünal’a AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile parti teşkilatı eşlik etti.

Ak Parti MYK Üyesi ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Onların istek ve dileklerini dinledi.

Ziyaret sonrasında Ünal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.