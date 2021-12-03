Ünal: “Yaparsa AK Parti yapar”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Şu anda Pandemiden, Kovit-19'dan, küresel ekonominin daralmasından kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış töreninde, bir kişinin sevdiğini iddia ettiği değerler için ne yapıp yapmadığına bakılmasının gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi çok sevdiğini, son 20 yılda yapılan hizmetlerin bunun en büyük göstergesi olduğunu belirten Ünal, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin son 70 yıllık sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Türkiye'de artık son 5-6 yılın sorunlarının konuşulur hale geldiğini anlatan Ünal, 70 yıllık sorunları çözen bir iktidarın 7 yıllık sorunları da çözmeye muktedir olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda pandemiden, Kovit-19'dan, küresel ekonominin daralmasından kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz. Ama bakın bugün biz yine doğalgaz fiyatlarında biz konuta ne yapmıyoruz? Zam yansıtmıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Elimizden geldiğince mümkün olduğunca bu sıkıntılı ve zor zamanda öncelikli olarak vatandaşımızın, her bir kardeşimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. 2022 bütçesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 63 milyar sosyal yardımlar için para ayırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı bu ülkede, hane hane sosyal yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımızı biliyor, evini biliyor, ihtiyacını biliyor ve karşılıyor. Karşılamaya da devam edecek. Yeterli mi? Yetmedi şimdi Cumhurbaşkanımızın son televizyon konuşmasında da altını çizdiği bir şey var. Türkiye artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomi ile bundan sonra yoluna devam edecek. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bugüne kadar Türkiye'yi bu noktada bir yere getirdik. Artık faize dayalı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekonomik eko sistemden Türkiye'yi çıkarmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle de bugüne kadar sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdir. Yeter ki kendimize güvenelim yeter ki mukavemetli olalım. Umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyelim."

AK Parti ailesi olarak tüm Türkiye'de hayal edilen yatırımların çoğunu çözmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Ünal, Aksu Deresi Çayı sorunu ve Islah OSB'nin açılması sorunu için Kahramanmaraş'a ait olmak üzere TBMM'den kanun çıkardıklarını hatırlatarak, Geçtiğimiz günlerde de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kenti ziyaretinde bazı sorunların çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Olaya siyasi olarak değil çözüm odaklı baktıklarını ve verilen hizmetlerde hiçbir şekilde ayırım yapmadıklarını aktaran Ünal, "Biz siyasi bir çerçeveyle değil vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarına göre meseleleri hallediyoruz. Şundan emin olun. Gelecek istikbal Türkiye'nindir. Kovid-19 sonrası bütün dünyadan pozitif şekilde ayrışacak gelişecek ve büyüyecek ülkenin adı, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Allah’ın izniyle buradan biz güçlü bir şekilde çıkacağız. Yeter ki umudumuzu, inancımızı, mukavelemizi, mücadelemizi sağlam tutalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgün, Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, kurum amir ve temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



