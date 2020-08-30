Ünal’dan Kahramanmaraş’a 114 yeni hekim kadrosu müjdesi

Ünal’ın, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Kahramanmaraş il geneline 114 yeni hekim kadrosu kazandırıldı.

Kahramanmaraş’ın sağlık hizmetlerine daha da ivme kazandırmak için harekete geçen Ünal, Sağlık Bakanlığından il geneline 114 yeni hekim kadrosu açtırdı.

Yeni açılan 114 hekim kadrosunun 25’i uzman doktorlardan oluşmakta.

Sağlık yatırımlarının yanı sıra hekim kadrosu zenginleşen şehrimizde, vatandaşa daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunulacak. Aynı zamanda hekim seçme tercihleri de artacak.

AK Parti Kahramanmaraş Medya Başkanlığından gönderilen açıklamada, “Milletçe kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, şehrimize 114 yeni hekim müjdesi verildi.

Böyle güzel bir günde bu güzel müjdeyi almamıza vesile olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, Kahramanmaraş Milletvekillerimize, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık yöneticilerine teşekkür ederiz.

Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.