Ünal’dan Türkoğlu ilçesine ziyaret gerçekleştirdi!

Göreve geldiği günden bu yana herşey kKahramanmaraş için diyen Ünal ilçeleri tek tek gezerek partililerle bir araya geldi.

Türkoğlu ilçesinde partililer ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Ünal yaptığı kürsü konuşmasında bizim aramızda ki uyum derdi kendi olmayan derdi milleti olan insanın uyumudur dedi.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçeye ziyaretlerinden dolayı başkan ünal’a teşekkürlerini iletti.

AK Parti MYK Üyesi, Meclis Grup Başkanvekili ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ziyaret sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak Türkoğlu ilçesinin çehresini değiştirerek yeni bir türkoğlu inşaa eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a ilçe adına yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.