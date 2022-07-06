Ünal’ın Covid-19 testi pozitif çıktı!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık.7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.