UNESCO Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı katılımına ilişkin uluslararası görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 39 mevcut üyelerinden biri olan Hollanda’nın Utrecht şehri UNESCO Koordinatörü Erlijn Mulder ve ekibiyle çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında birikimi, literatüre kazandırılan yazar ve şairlerin uluslararası ölçekte tanıtımı ve Yaratıcı Şehirler Ağı katımıyla ilgili süreçler hakkında görüş alışverişi gibi bir dizi konu masaya yatırıldı.

Uluslararası Temaslarımız Sürüyor

İlgili daire başkanlıklarından düzenlenen uluslararası toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte başvuru sonrası süreçlerle ilgili mevcut Yaratıcı Şehirler Ağı üye kentleriyle ve UNESCO yetkilileriyle uluslararası temaslarımızı sürdürüyoruz. Hollanda’nın Utrecht şehri yetkilileriyle de bu kapsamda çevrimiçi ortamda toplantı düzenledik. Başvurumuzun olumlu sonuçlanması adına atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gerek devam eden uluslararası temaslarımız gerekse yerelde yürüttüğümüz çalışmalarımızla şehrimizin edebiyat birikimini, evrenselleştirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.