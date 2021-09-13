Üniversite caddesinde çalışmalar tamamlanıyor
Tekerek istikametinden KSÜ Avşar Kampüsü’ne kadar uzanan Turgut Özal Bulvarı’nda bir dizi çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 3 bin metrekarelik yaya yolunu da tamamlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 11:01 13.09.2021, 12:53
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezi arter ve bulvarlarını çehresini güzelleştiriyor. Bir süre önce “Üniversite Caddesi” adıyla bilinen Turgut Özal Bulvarı’nda başlatılan çalışmalar da tamamlanıyor. Tekerek istikametinden, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ne kadar uzanan arterde 3 bin metrekarelik kilit parke yaya yolu yapımı başlatılmıştı. Toplam uzunluğu 3,5 kilometre olan bulvarda, nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu uygulamalar da gerçekleştirildi. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından, trafikte güvenliğin artırılması amacıyla işaretleme çalışmaları yapılırken, belirlenen noktalarda da yeni yaya geçitleri inşa edilecek.
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