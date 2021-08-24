Üniversite güzergâhının yaya yolu sorunu çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirecek çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce kavşak ve refüjlerinde çevre düzenleme yapılan Turgut Özal Bulvarı’nda kilit parke çalışmaları da başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin üniversite ulaşımında kullandıkları 3,5 kilometrelik arterde yaya yolu inşa ediliyor. Nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu uygulamaların gerçekleştirileceği güzergâhta, ayrıca belirlenen noktalarda yeni yaya geçitleri inşa edilirken, güvenliğin artırılması amacıyla işaretleme çalışmaları da yapılacak