Üniversite Hazırlık Kursu Online Eğitim Kartı protokolü imza töreni düzenlendi!
Onikişubat belediye ve ilçe milli eğitim müdürlü arasında Üniversite Hazırlık Kursu Online Eğitim Kartı protokolü imza töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2022, 17:42 16.03.2022, 17:59
Programda ilk olarak Üniversite Hazırlık Kursu Online Eğitimi okul müdürlerine tanıtımı yapıldı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek belediye olarak her zaman öğrencilerin bu gibi çalışmalarda yanında olacaklarını söyledi.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen de yapılan projede emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da “projenin öğrenci ve velilere hayırlı oldun” dedi.
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