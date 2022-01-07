Üniversite öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekti

Afşin Sağlık Yüksekokulu (SYO) Ebelik Bölümünde eğitim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çevre etkinliğinde, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında pet şişe, naylon, karton, sigara paketleri ve cam parçaları gibi çöp birikintilerini temizleyerek, çevre temizliğine dikkat çekti.

Çevre farkındalığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler üzerlerine giydikleri çöp torbaları ve atıklarla vatandaşlarla sohbet ederek, daha temiz çevre uyarısında bulundular.

Hemşirelik üçüncü sınıf öğrencisi Harun Saruhan “Okulumuzun gönüllülük projeleri kapsamında arkadaşlarımızla temiz çevre etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle vatandaşlarımıza daha temiz bir çevre duyarlılığı oluşturmak ve çevreyi daha temiz tutulmasına dikkat çekmek istedik. Daha önce aynı projeyi okulumuzda yaptık. Burada da vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz ve onların fikirlerini alıyoruz” dedi.

Giydikleri çöp poşetleri ve üzerlerindeki atıkların vatandaşların dikkatini çektiğini belirten Saruhan, “ Arkadaşlarımız bu proje için çöp poşetleri giydi, üzerlerine sigara izmaritleri ve paketleri, pet şişeler, kullanılmış maskeler ve poşetler yapıştırdı. Bu atıkları gelişi güzel ortalığa atmamalıyız. Yaşadığımız çevre bizim değil, gelecek nesillerimizin emanetidir.” diye konuştu.

Öğrencilerin etkinliğini gören esnaf Orhan Gökdelen de, “Bu kardeşlerimizin yaptıkları örnek teşkil ediyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tür sıkıntılarımız olmasa öğrencilerimiz enerjilerini daha başka konulara harcayabilir. Vatandaşlar olarak vaha temiz bir çevre için atıklarımızı gelişi güzel atmamalıyız.” İfadelerine yer verdi.