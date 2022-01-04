Üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik bölümü öğrencileri kendi imkanlarıyla topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve ayakkabı temin etti. Hemşirelik bölümü öğrencileri yardımlarını İmam Hatip Ortaokulu, Fatih İlkokulu ve Gaziosmanpaşa ilkokulunda öğrenim gören öğrencilerine kendi elleriyle giydirdi.

Okulda düzenlenen bu tür kampanyaları devam ettireceklerini ifade eden Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Seven, “Hemşirelik öğrencilerimizle birlikte gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla çevrelerinde derledikleri imkanlarla 18 adet mont, 30 adet bot aldı. Daha önce belirlenen okullarımızda maddi durumu iyi olmayan küçük öğrencilerimizi sevindirme fırsatını yakaladık. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında küçük öğrencilerimizi sevindirmesi ve destek olması bizi çok gururlandırdı. İnşallah öğrencilerimizle birlikte bu tür sosyal sorumluluk projelerini devam ettirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sadece bedenleri değil, yürekleri ısıtan güzel bir kampanya düzenlediklerini belirten hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nisanur Alataş da, “Ders olarak, ödev olarak başlayan projemizi hayata geçirdik ve üç okulumuzdaki yaklaşık 50 öğrencilerimize mont ve ayakkabı yardımı yaptık. Sadece bedenleri değil, yürekleri de ısıtan güzel bir proje oldu.” dedi.

Gaziosmanpaşa İlkokulu Müdürü Muzaffer Kolukısa, yardımlar için Afşin Sağlık Yüksekokulu (SYO) idarecileri ve öğrencilerine teşekkür etti.