Üniversite Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve özel bir okul işbirliği ile 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminin ilk gününde öğrencilere çorba ikramı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 12:30 15.02.2022, 17:19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi arasında yer alan ikram standını ziyaret eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, öğrencilere çorba dağıttı.
Bahar Döneminin ilk gününde üniversitemiz öğrencilerini sıcak çorba ikramıyla karşılaşan öğrenciler bu davranıştan dolayı büyük bir mutluluk yaşadılar.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Can yapılan etkinliğin önemine dikkat çekerek bu tr etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
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