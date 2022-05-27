Üniversite Öğrencileriyle Söyleşi Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin güncel problemleri, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik faaliyetleri, gençlerin toplumsal hayattaki yeri ve önemi gibi konular masaya yatırıldı. Etkinlikte katılımcılara yöresel ürünler, çay ve simit ikram edildi. Üniversite öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Program, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Tarihi Maraş Kalesi gezisiyle noktalandı.