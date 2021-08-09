Üniversite sınavında Elbistan tarihinde görülmemiş başarı

2021 YKS Sonuçları açıklanmıştır.

Açıklanan sonuçlara göre 5 öğrencimiz 7 derece ile ilk 1000 içerisinde yer almıştır.

Öğrencilerimizden;

Feyza Ceylan Türkiye 70.si ve Türkiye 635.si

Melike Bilge Bozdoğan Türkiye 205.si

Ömer Can Ay Türkiye 774.sü ve Türkiye 997.si

Mustafa Yıldırım Türkiye 823.sü

Abdulkadir Altay Türkiye 995.si olmuşlardır.

İlk 1000 haricinde de birçok öğrencimiz çok güzel sonuçlar elde etmişlerdir. Hiç bir emek karşılıksız kalmaz. Öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Ailelerimizi tebrik ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Türkiye dereceleri yapan öğrencilerimiz başarıyı tutarlı ve düzenli çalışmayla yakaladılar. Şu anda okulumuzda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 12.sınıflara yönelik okulumuzda yüz yüze eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin başarıları öğretmenlerimizin başarısı, müdür yardımcılarımızın başarısıdır. Öğrencilerimizin başarısı pansiyon aşçımızdan tutun, güvenlikçimizden destek hizmetleri personelimize kadar Elbistan Fen Lisesinin tüm personelinin başarısıdır. Başarının paydaşı tüm müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, velilerimize ve personellerime teşekkür ediyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız ve kendi rekorlarımızı ve başarı çıtamızı daha yukarıya taşıyacağız Fedakârlıklarla emek veren başta müdür yardımcılarımız olmaz üzere öğretmenlerimize ve tüm çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık.

Öncelikle iyi eğitimin ve öğrenci başarısının en temel alt yapısı olan fiziki şartlarımızı hızlıca düzenledik ve geliştirdik. Öğrencilerin için standartları yüksek mekânlar kazandırdık. Fiziki altyapı sonrasında Elbistan’ın en iyi öğretmen kadrosu ile eğitim noktasında rutin müfredat ve derslerin haricinde farklı çalışmalar, öğrenci odaklı ders takviyeleri, soru çözüm saatleri ile öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek, daha iyi bir yükseköğrenim hayatları için tüm yönetici ve öğretmenlerimizle emek verdik. Öğrenci-veli-okul üçgenindeki iletişimi önemsedik. Deneme sınavları ve ödüllendirmeler, rehberlik servisi çalışmaları, motivasyon etkinliklerimiz ve daha bir çok farklı çalışmalarla öğrencilerimizin sınav süreçlerini destekliyoruz. Salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen ‘herkes dururken sen yürü, herkes yürürken sen koş’ anlayışıyla Elbistan Fen Lisesi ailesi olarak hiç durmadan çalışmaya devam ettik.

Öğrencilerimiz çok çalıştılar ve çok çalışıyorlar. Tüm yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyorlar. Sürekli analizler yaparak, planlamalar yaparak, takviyeler yaparak çalışmaya devam ediyoruz. Yine öğrenci velilerimiz bilinçli bir şekilde iletişim halinde gençlerimiz için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Velilerimiz okulumuz ile koordineli bir şekilde okul dışındaki bireysel öğrenci takiplerini ve zaman yönetimini yapıyorlar. 9.sınıftan başlayarak düzenli ve planlı bir şekilde 10. ve 11. sınıflarda çalışmaya devam edip 12. sınıfta zirveye ulaşan bir çalışma ile güzel başarılar elde edilir. Dört yılık bir emek ve çalışma ile başarıya ulaşılır. Biz Elbistan Fen Lisesi olarak 9.sınıftan itibaren öğrencilerimizin sadece ders ve akademik başarı değil bunların haricinde ihtiyaç duyacakları kişisel gelişimlerinin de planlamasını ve uygulamasını yaparak dört yıllık bir süreç yürütüyoruz. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi, derece yapan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve çok iyi bir yükseköğrenim hayatı ve çok iyi bir gelecek diliyorum.

Pandemi döneminin olumsuz etkilerine rağmen birçok konuda inisiyatif kullanarak ekstra ve fedakârlıklar gerektiren çalışmalar yaptık. Ülkemizin geleceği gençlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için yaptığımız birçok çalışma ve düzenlemelerde onlarca zorluğa maruz kalmamıza rağmen gençlerimiz için hepsini göğüsledik ve Yaptığımız tüm çalışmalar, fiziki ve idari tüm gayretlerimiz gençlerimizin daha güzel noktalara gelmesi içindir.

Mesai kavramı gözetmeksizin dinamik, enerjik ve fedakârlıklarla yük yüklenen, emek ve gayret gösteren, gençlerimizi ve okulumuzu sahiplenen, gençlerimizden ilgi ve emeklerini esirgemeyen müdür yardımcılarımıza ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Birebir öğrenci takibi yaparak, ilgi ve alakayı bırakmadan gençlerimize emek veren ailelerimize teşekkür ediyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.

2018 yılında okulun en yüksek ÖSYM derecesi Türkiye 2506. Lığı idi. 2019 yılında Türkiye 562. Liği, 2020 yılında Türkiye 346.lığına taşınmış iken ilk binde 1 öğrenci bulunmakta idi. Yapılan çalışmalar ve öğrencilerimizin emekleri ile velilerimizin destekleri ile bu yıl Elbistan tarihinde olmayan çok güzel bir başarı yakalayarak Türkiye 70. Liği ve ilk binde 5 öğrenci ilk binde 7 derece ile başarımızı Elbistan’ın gururlanacağı noktaya taşımış olduk. Bu güne kadar bu kadar yüksek bir derece ve ilk binde bu kadar çok sayıda öğrenci olmamıştır. Okulumuzun başarısı tüm ilçemizi gururlandırmıştır. Elbistan fen lisesi müdürlüğü olarak Türkiye derecesi yapan öğrencilerimizi altın ile ödüllendirerek başarılarını tebrik ettik. Emeklerinin karşılığı değil ama okul yönetimi olarak imkânlarımız ölçüsünde bir armağan olarak altın ödüllerimizi verdik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki öğrenim hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyoruz.