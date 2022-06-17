Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sona erdi!
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “bu yıl 7700 öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşarken önümüzdeki eğitim öğretim yılında 10400 öğrencimizin üniversitemize kayıt olması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 15:11 17.06.2022, 16:24
Konuşmasının devamında can, üniversitemizin doluluk oranı %98’lere kadar çıkmıştır, bu da KSÜ’nün çok tercih edildiğini göstermektedir” dedi.
Namaz Vakti 17 Haziran 2022
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