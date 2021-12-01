Üniversitemiz Personel ve Öğrencileri Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yürüyor

KSÜ Avşar Yerleşkesi futbol sahası çevresindeki atletizm pistinde düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliğine üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Sporun, zihin, beden sağlığımız için gerekli olduğu gibi ruh sağlığımız ve başarılı olmamız için de elzemdir.” diyen Rektör Can, KSÜ ailesini daha sağlıklı bir yaşam için yürümeye davet etti.

‘Spor Yapalım Sağlıklı Olalım’ sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği Salı ve Perşembe günleri 17.15-22.00 saatleri arasında personel ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Atletizm pisti ayrıca bireysel olarak spor yapmak isteyenlere hafta içi 17.15-22.00 saatlerinde hizmet verecek.