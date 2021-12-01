Üniversitemiz Personel ve Öğrencileri Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Yürüyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından obeziteyle mücadele kampanyası kapsamında ‘Spor Yapalım Sağlıklı Olalım’ sloganıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 11:37
KSÜ Avşar Yerleşkesi futbol sahası çevresindeki atletizm pistinde düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliğine üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
“Sporun, zihin, beden sağlığımız için gerekli olduğu gibi ruh sağlığımız ve başarılı olmamız için de elzemdir.” diyen Rektör Can, KSÜ ailesini daha sağlıklı bir yaşam için yürümeye davet etti.
‘Spor Yapalım Sağlıklı Olalım’ sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliği Salı ve Perşembe günleri 17.15-22.00 saatleri arasında personel ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Atletizm pisti ayrıca bireysel olarak spor yapmak isteyenlere hafta içi 17.15-22.00 saatlerinde hizmet verecek.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7