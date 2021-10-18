Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Can’ın ’16 Ekim Dünya Anestezi Günü’ kutlama mesajı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 16 Ekim Dünya Anestezi Günü kapsamında mesaj yayımlayarak tüm anestezistlerin gününü kutladı
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 17:30
Hastanın ameliyat sürecini güvenli geçirmesine olanak sağlayan anestezistlerin sağlık hizmeti sunumunun en önemli bir yeri olduğunu belirten üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Anestezi; uzman hekimiyle, teknikeriyle, teknisyeniyle, hemşiresiyle bir ekip işidir ve bu ekip tüm diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi anestezi ekibimiz başta olmak üzere sağlık camiamızın vazgeçilmez bir parçası olan anestezi çalışanlarımızın Dünya Anestezi Günü’nü kutlar, sağlıklı günler dilerim.” dedi.
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