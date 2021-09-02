Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu üyelerini ağırladı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitemizin güncel durumuna ilişkin Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu üyelerini bilgilendirdi.

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek ve platform üyeleri ise şehrin ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına ilişkin Rektör Can’a bilgilendirmelerde bulundular.

Görüşmede Kahramanmaraş’ın tarih ve kültürünün tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması için gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının etkili işbirliklerinin önemli katkılar sağlayacağının altı çizildi.

Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek ve platform çatısı altındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kahramanmaraş’ın ve bölgenin öncelikli sorunlarının çözümü noktasında üniversitenin imkânlarını seferber eden ve etkili işbirlikleriyle sivil toplum kuruluşlarına desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkürlerini ifade ettiler.