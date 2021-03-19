Üniversitemizde, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu’ Konulu Konferans Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından ‘Akademi-Öğrenci Buluşmaları’ kapsamında ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı münasebetiyle ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu’ konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 19.03.2021, 17:51
Üniversitemizde, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu’ Konulu Konferans Düzenlendi

İlahiyat Fakültesi youtube kanalından canlı yayınlanan konferansa KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan, üniversite üst yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katılırken, konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Çanakkale Zaferi’nin Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Rektör Can, “Çanakkale Zaferi azmin, samimiyetin, imanın ve çalışmanın neticesinde kazanılan bir zaferdir. Çanakkale Zaferi, ya şehit ya gazi olma azmi ve niyeti ile başlayan Mehmetçiğin zaferidir.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferinin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin zaferi olduğunu vurgulayan Rektör Can, “Bizim Çanakkale Savaşlarında yaşanan olaylardan anlamlar çıkarmamız, hayatımıza yönelik çıkarımlar ortaya koymamız, ona göre duygu düşünce ve eylem dünyamızı tekrar gözden geçirmemiz, tekrar bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bizlerin birlik ve beraberlik ruhu içinde yaşaması için atalarımız orada fedayı can eylediler.” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiirinden mısraları katılımcılarla paylaşan Rektör Can, “İşte bize emanet edilen geleceğimizin teminatı gençlerimizi bu şuur ve bilinçte yetiştirmek zorundayız.” dedi.

Rektör Can konuşmasını Allah için, bayrak için, istikbal ve istiklal için fedayı can eyleyen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek tamamladı.

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İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan da kısa bir selamlama konuşması yaparak konferansa katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Evgin, ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Ruhu’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Çanakkale Zaferi’nin Türk ve Dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en canlı örneklerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abdulkadir Evgin, şehitliğin Türk ve İslam dünyasında çok önemli yeri olan bir kavram olduğunu ifade etti.

Şehitlik ruhunun, Çanakkale’yi geçilmez yapan ruh olduğunun altını çizen Prof. Dr. Evgin, Kur’an-ı Kerim’de yer alan şehitliğe ilişkin ayetleri ve Peygamber Efendimizin (sav) hadislerini katılımcılarla paylaştı.

İnanç ve kültürümüzde şehitliğin önemine değinen Prof. Dr. Evgin, tarihimizden anekdotları ve şehitlerimizin ailelerine yazdığı mektuplardan örnekleri katılımcılarla paylaşarak, şehitlik ruhunu gelecek nesillere aşılamamız gerektiğini söyledi

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