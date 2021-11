Üniversitemizde Faaliyet Gösteren Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yöneticileriyle İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına; uygulama ve araştırma merkezlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek ile uygulama ve araştırma merkezlerinin müdür ve müdür yardımcıları katıldı. Toplantıda konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite bünyesinde faaliyet gösteren her birimin verimliliğini artırmak için gayret gösterdiklerini belirterek, “Üniversitemizde her birimin kuruluş amacına uygun olarak etkin ve verimli şekilde çalışması, üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için katma değer ortaya koyması için gereken teşvik ve desteği sunuyoruz. Milletin olanaklarıyla kurulan bu birimler, milletimize hak ettiği eğitim, bilim, teknoloji hizmetini en iyi şekilde vermekle mükelleftir. Üniversitemizde eğer bir birim kuruluyorsa, bir karar alınıyorsa, bir protokol imzalanıyorsa mutlaka sahaya yansıtılıyor. Her uygulama ve araştırma merkezinin amacına uygun faaliyeti olmalı, her merkezin varlığı faaliyetleriyle hem üniversitemizde, hem de şehrimizde hissedilmelidir. Bu manada atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz.” diye konuştu. Toplantı kapsamında uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet ve etkinliklerini artırmak amacıyla yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.