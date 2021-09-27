Üniversitemizi temsilen TEKNOFEST 2021’e katılan ‘RoboVision’ takımı 3. oldu

IzeRO20 isimli yapay zekâ destekli robot, Covid-19 sürecinde etkileşimli hasta kayıt, maske kontrolü, hasta nabız ve SpO2 ölçümü gibi işlemleri yapabilen, sağlık sektöründe izolasyon ve tasarruf sağlayabilecek özelliklere sahiptir.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlkyardım kategorisinde 3. olan ‘RoboVision’ takımını tebrik eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemizde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü çabayı, projeyi, araştırmayı üniversitemiz imkânları ölçüsünde destekliyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyor ve bütün olanaklarımızı onların istifadesine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ destekli, sağlık alanında işlevsel, otonom robot IzeRO20’yi hazırlayan ‘RoboVision’ takımını ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.