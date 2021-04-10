Ünlü gurmeler, şefler, gazeteciler ve yazarlara Kahramanmaraş’ı anlattılar

KMTSO bu seferde Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’ın da eşliğinde dünya çapında ünlü gurmeler, şefler, gazeteciler ve yazarları Kahramanmaraş’ta misafir ederek onlara kenti tanıttı.

İlk olarak güne enfes yöresel kahvaltıların tadına bakarak başlayan konuklar daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesinin restore edip kentin turizmine kazandırdığı Kahramanmaraş Kültür Tarih Ve Araştırma Merkezi ile Bahtiyar Yokuşu’nun tarihteki rolü hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra ziyaretçiler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek müze haline getirilen Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesini ziyaret etme imkânı buldular.

Haşiroğlu Tarhana tesislerinde Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli yöresel lezzeti tarhananın sofralara kadar geliş serüveni hakkında bilgiler alıp burada bu eşsiz lezzeti deneyimleyerek ziyaretlerine devam etti.

Geziler sonrası bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul elbirliği ile Kahramanmaraş için çalıştıklarını dile getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise kentin tanıtımı ve gelişimi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.