Ünlü isimler nippon paint’ın kent galerileri sergisi’nde buluştu!

Şehrin sanat üssü olarak anılan Tomtom Kırmızı’da yer alan “Kent Galerileri Sergisi”ni 9 Eylül Perşembe günü Revna Demirören, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ece Kurdoğlu, Emek Külür,Meltem Demir, Emek Külür,Hande Sezer Pekcan, Begüm Özer, Ruken Mızraklı, Sibel Kerimoğlu gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de ziyaret etti.

Yaşam alanlarına ve şehirlere değer katmayı amaçlayan, “Özgün Tasarımların Destekleyici Gücü” Nippon Paint, 140 yıllık tecrübe ve vizyonuyla geliştirdiği; inovatif, çevre dostu özel ürünlerini sanatla birleştirdi. Yaşayan enstalasyonların üzerine uygulanan boyalarla hayata geçirdiği “Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi”, Türkiye’nin çeşitli illerinden sonra Tomtom Kırmızı’da İstanbullularla buluştu.

Özel mekanlarda, özel konsept enstalasyonları ile misafirlerini ağırlayan Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi’ne iş ve cemiyet hayatından Revna Demirören, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ece Kurdoğlu, Emek Külür,Meltem Demir, Emek Külür,Hande Sezer Pekcan, Begüm Özer, Ruken Mızraklı, Sibel Kerimoğlu gibi birçok önemli isim katıldı.

Serginin konsept tasarımını Nippon Paint’in Türkiye’de sponsor olduğu ve genç tasarımcı, mimar ve öğrencilere yönelik düzenlenen Asya’nın en önemli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) jürilerinden başarılı tasarımcı ve mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer yaptı. Renklerin dünyasına giren ve tasarımlara yoğun ilgi gösteren misafirler, bu sergiyle adeta görsel ve duyusal bir şölen yaşadı.

11-12 Eylül tarihlerinde ise Nippon Paint, renklere, dekorasyona, mimari yapılara ve tasarımlara ilgisi olan herkesi misafir ediyor!